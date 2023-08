Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci oameni au murit si 37 au fost raniti, printre care 11 copii, intr-un atac cu racheta al Rusiei asupra unei piete centrale din orasul Cernigau, din nordul Ucrainei, a informat sambata Ministerul de Interne de la Kiev, citat de agentiile internationale de presa.

- Razboi in Ucraina, ziua 542. Elena Kostiucenko, o jurnalista dizidenta rusa, trimisa de publicatia independenta rusa Novaya Gazeta sa relateze razboiul din Ucraina a dezvaluit cum a fost informata de o sursa de recunoaștere militara ucraineana despre plan

- UPDATE 7:00 – Cel putin cinci morti si 31 de raniti dupa ce rachete rusesti au lovit blocuri de locuinte din Pokrovsk Cel putin cinci persoane au fost ucise si 31 au fost ranite, inclusiv salvatori, dupa ce rachete rusesti au lovit cladiri rezidentiale din Pokrovsk, un oras din regiunea estica Donetk,…

- Un bloc de locuințe din orașul Krivoi Rog a fost lovit de o racheta ruseasca lansata in noaptea de luni spre marți asupra Ucrainei, atacul soldandu-se cu mai mulți morți și raniți, iar autoritațile cauta in continuare oameni sub daramaturi. Analiștii militari considera ca contraofensiva declanșata de…

- Intre decembrie 2022 si mai 2023, trupele rusesti au reusit sa captureze doar cateva sute de kilometri patrati de teritoriu in Ucraina, iar Moscova a platit un pret enorm, in morti si raniti, pentru aceste castiguri limitate. SUA estimeaza ca, in aceasta perioada, fortele lui Putin au suferit peste…