Stiri pe aceeasi tema

- Un atac nocturn cu drone ucrainene asupra Moscovei a fost dejucat, fara a provoca victime, iar aeroportul international al capitalei Rusiei a fost inchis pentru scurt timp, au anuntat duminica autoritatile ruse, potrivit AFP, citat de Agerpres.ro. „Drone ucrainene au atacat noaptea trecuta. Fatadele…

- Doua drone lansate de Ucraina au atacat Moscova luni dimineața, dar au fost interceptate și distruse, a anunțat Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters. Calificandu-l drept un „atac terorist”, Ministerul Apararii a precizat pe Telegram ca nu au existat victime in urma atacului. Primarul Serghei…

- Zeci de drone lansate de ruși au fost doborate in Ucraina in noaptea de joi spre vineri, anunța reprezentanții Forțelor Aeriene ucrainene. Cel puțin 23 de drone au fost doborate in cursul nopții, susțin ucrainenii, potrivit Sky News. Printre acestea sunt 16 drone Shahed de fabricație iraniana, au precizat…

- Rusia a lansat un atac aerian asupra Kievului in primele ore ale zilei de marți, a anunțat armata ucraineana, cu doar cateva ore inainte de inceperea summitului NATO din Lituania, care urmeaza sa abordeze amenințarile de securitate din partea Moscovei. „Inamicul a atacat Kievul din aer pentru a doua…

- Rusia a acuzat marti Ucraina ca a lansat un atac cu drone asupra Moscovei si a regiunii mai ample din jurul capitalei ruse, atac care a perturbat zborurile la unul dintre principalele aeroporturi din capitala, transmite Reuters, citat de Agerpres.ro. Cel putin trei drone au fost interceptate in spatiul…

- Dupa plecarea in februarie 2022 a fostului sef, Jeff Zucker, si schimbarea proprietarului, Warner Bros-Discovery, mutare menita sa mute reteaua progresiva mai mult spre centru, CNN traieste acum momentul unui haos al demiterii unui CEO, Chris Licht, cel care, in urma cu doar doua zile, promisese solmen:…

- Washingtonul incurajeaza Kievul prin ignorarea atacului cu drone care a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, informeaza miercuri Reuters. Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene de marți, insa Kievul a negat ca a stat…

- Mai multe explozii au fost auzite in noaptea de duminica spre luni in orașul Dnipro, precum și in Zaporojie și Harkov, transmite The Guardian. In cursul nopți de duminica spre luni, la ora 3.48, a fost activata o alerta de raid aerian la nivel național, potrivit Kyiv Independent. Orașul Odesa ar fi…