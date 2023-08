Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ucrainean Denis Smigal a anuntat miercuri ca guvernul sau va aloca pentru restul acestui an 40 miliarde de grivne (aproximativ un miliard de euro la cursul de schimb actual) pentru a finanta productia de drone de catre producatorii ucraineni, potrivit EFE. „Acum un an, datorita initiativei…

- Ministerul rus al Apararii a declara joi ca a continuat cu ceea ce numeste "lovituri de represalii" impotriva Ucrainei si a lovit tinte in porturile Odesa si Mikolaiv (Nikolaev) de la Marea Neagra, in a treia noaptea de atacuri consecutive, la cateva zile dupa ce Moscova a renuntat la un acord menit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut luni intarirea masurilor de securitate la podul peste stramtoarea Kerci, care leaga peninsula Crimeea (anexata de Moscova in 2014) de Rusia, o infrastructura strategica avariata pentru a doua oara de la inceputul campaniei ruse in Ucraina, in urma unui atac pe…

- In timp ce eforturile Kievului s-au concentrat pana acum pe recucerirea teritoriului din sudul si estul Ucrainei, Zelenski a afirmat intr-un interviu pentru CNN (intreg materialul disponibul aici) ca obiectivul sau final este eliberarea Crimeei, peninsula anexata de Rusia in 2014 prin incalcarea dreptului…

- Atata timp cat restrictiile impuse femeilor sunt in vigoare in Afganistan, este "practic imposibil" ca guvernul taliban sa fie recunoscut de membrii comunitatii internationale, a afirmat miercuri reprezentanta ONU in tara, noteaza AFP, potrivit Agerpres. CITESTE SI Piloții ucraineni de pe F-16 ar…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, 12 iunie, ca este indurerat de moartea "prietenului sau drag", fostul premier italian Silvio Berlusconi, scriu AFP și The Moscow Times.Berlusconi, care a dominat viața publica italiana timp de decenii ca mogul miliardar din domeniul media, om de afaceri…

- Barajul Nova Kahovka din parțile controlate de Rusia din regiunea ucraineana Herson a fost distrus. Barajul alimenta cu apa peninsula Crimeea, anexata de Rusia in 2014 și centrala nucleara Zaporojie, aflata, de asemenea, sub control rusesc. Ucraina și Rusia se acuza reciproc de distrugerea barajului,…