- Razboi in Ucraina, ziua 540. Un grup de mercenari privat rus, cunoscut sub numele de "Grupul Wagner", a fost inregistrat in Belarus ca o organizație educaționala, conform datelor publicate in Registrul de Stat Unificat al Persoanelor Juridice și Antrepren

- Autoritatile ucrainene au anuntat ca doua cladiri din orasul Dnipro au fost lovite de rachete. Atacurile au avut loc in centrul orasului, in apropierea unor restaurante si baruri aglomerate, informeaza Rador.Rachetele rusesti au lovit o cladire a serviciilor guvernamentale de securitate, aparent…

- Luptatori din grupul de mercenari ruși Wagner au sosit in Belarus dinspre Rusia, a declarat sambata un oficial ucrainean, relateaza CNN, potrivit Rador."Wagner se afla in Belarus. Incepand de acum, informațiile disponibile arata ca grupuri separate de reprezentanți ai grupurilor militare private…

- Razboi in Ucraina, ziua 498. Summitul NATO va fi determinant pentru securitatea Europei, afirma presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care pledeaza insistent pentru admiterea tarii sale in Alianta Nord-Atlantica, iar, pe fondul disensiunilor, un ofi

- Vladimir Putin a anunțat ca o noua generație de rachete balistice intercontinentale Sarmat, capabile sa transporte peste zece focoase nucleare, va fi desfașurata in curand. Fortele ucrainene isi consolideaza pozitiile si ataca pe frontul de sud, dupa ce au avut un "succes partial" in ultimele 24 de…

- Razboi in Ucraina, ziua 452. 24 de soldați ruși au murit si 37 au fost raniți, in urma exploziilor de la Mariupol de pe 19 mai, anunta consilierul primarului Mariupolului, Petro Andriușcenko. Intre timp, forțele ucrainene au preluat inițiativa pe campul