- Compania privata ruseasca de mercenari (PMC) Wagner a fost inregistrata in Belarus ca organizație educaționala, potrivit informațiilor publicate in Registrul de stat unificat al entitaților juridice și al intreprinzatorilor individuali din Belarus, relateaza CNN, potrivit hotnews.ro. Potrivit registrului,…

- Gruparea paramilitara rusa Wagner a fost inregistrata in Belarus ca organizatie educativa, potrivit Registrului Unificat de Stat al Persoanelor Juridice si Antreprenorilor Individuali din Belarus.

- Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, care a disparut din spatiul public din data de 24 iunie, cand a condus o rebeliune armata oprita in apropierea Moscovei, a publicat luni, 3 iulie, un mesaj audio in care multumeste proporului rus pentru sprijin si in care vorbește despre "noi victorii…

- Un general de varf, Serghei Surovikin, comandantul adjunct al operațiunilor militare ale Rusiei in Ucraina, a simpatizat cu revolta din weekend a șefului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, au declarat miercuri oficialii americani, deși nu este clar daca a susținut-o in mod activ, potrivit Reuters.…

- Lumea tocmai a primit un indiciu al unui viitor ispititor, dar posibil și mai periculos, fara președintele rus Vladimir Putin. Ca urmare, miza occidentala in razboiul din Ucraina a crescut semnificativ. Un weekend de revolte, in care șeful mercenarilor Evgheni Prigojin și-a batut joc in mod flagrant…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat ca Washingtonul nu si-a modificat pregatirile nucleare, in ciuda declaratiilor presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, care a sustinut ca Moscova a plasat arme nucleare in Belarus, scrie Rador."Vom continua sa monitorizam situatia cu…

- Presa din Somalia relateaza despre un atac al militantilor din gruparea Al Shabaab impotriva unui hotel din capitala tarii, Mogadiscio, informeaza Rador.Conform rapoartelor, fortele de securitate au salvat multi civili din hotelul Pearl Beach, insa unii au ramas blocati inauntru. CITESTE SI live…

- Ministerul Regatului Unit a raportat ca mass-media de stat rusa și grupurile de afaceri au solicitat Ministerului Economiei din Rusia sa autorizeze o saptamana de lucru de șase zile pentru muncitori fara a oferi salarii suplimentare.