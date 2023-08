Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 540. Un grup de mercenari privat rus, cunoscut sub numele de "Grupul Wagner", a fost inregistrat in Belarus ca o organizație educaționala, conform datelor publicate in Registrul de Stat Unificat al Persoanelor Juridice și Antrepren

- Razboi in Ucraina, ziua 503. Statele membre NATO vor intensifica actiunile colective de aparare si descurajare militara, cu ocazia summitului din Lituania, si vor reafirma sprijinul neconditionat pentru Ucraina.

- Germania va furniza Ucrainei alte doua sisteme antiaeriene cu raza medie de acțiune IRIS-T și un numar suplimentar de 45 de vehicule antiaeriene cu raza scurta Gepard, pana la finalul acestui an. Primele 15 sisteme antiaeriene mobile Gepard vor ajunge in Ucraina „in urmatoarele saptamani”, a anunțat…

- Ministerul Regatului Unit a raportat ca mass-media de stat rusa și grupurile de afaceri au solicitat Ministerului Economiei din Rusia sa autorizeze o saptamana de lucru de șase zile pentru muncitori fara a oferi salarii suplimentare.