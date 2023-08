Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 540. Un grup de mercenari privat rus, cunoscut sub numele de "Grupul Wagner", a fost inregistrat in Belarus ca o organizație educaționala, conform datelor publicate in Registrul de Stat Unificat al Persoanelor Juridice și Antrepren

- Grupul Wagner lovește puternic in turismul din PoloniaIntinzandu-se de-a lungul granițelor cu Belarus și Ucraina, regiunile de est ale Poloniei erau candva cunoscute pentru peisajele idilice și turismul lor. Astazi, din pacate, sunt citate mai ales pentru tensiunile militare cu Minsk, aliat al Rusiei…

- Luptatori din grupul Wagner au sosit in Belarus din Rusia, au declarat oficiali ucraineni si polonezi sambata, la o zi dupa ce Minskul a declarat ca mercenarii antreneaza soldatii tarii la sud-est de capitala. Unii luptatori ai Wagner se afla in Belarus cel putin de marti, au declarat pentru Reuters…

- Canalele ruse de propaganda incearca sa estimeze pierderile armatei ruse in urma rebeliunii Wagner. Potrivit mai multor publicații, ar fi murit intre 13 și 23 de militari și piloți, dupa ce au fost doborate cele 7 aeronave. Alexander Lukașenko a vorbit cu Prigojin și s-a oferit sa le garanteze securitatea…

- Presa din Somalia relateaza despre un atac al militantilor din gruparea Al Shabaab impotriva unui hotel din capitala tarii, Mogadiscio, informeaza Rador.Conform rapoartelor, fortele de securitate au salvat multi civili din hotelul Pearl Beach, insa unii au ramas blocati inauntru. CITESTE SI live…