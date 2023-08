Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 540. Un grup de mercenari privat rus, cunoscut sub numele de "Grupul Wagner", a fost inregistrat in Belarus ca o organizație educaționala, conform datelor publicate in Registrul de Stat Unificat al Persoanelor Juridice și Antrepren

- "In aceasta noapte, inamicul a atacat Kievul cu drone de atac. Alerta de raid aerian a durat trei ore", a declarat Serhii Popko, șeful administrației militare a capitalei Ucrainei. Apararea antiaeriana ucraineana a doborat toate dronele kamikaze. Cu o zi in urma, ministerul rus de Externe a transmis…

- Rusia va muta opt nave de razboi, inclusiv trei corvete clasa Karakurt capabile sa lanseze rachete de croaziera Kalibr, in Marea Azov, a informat Ministerul Apararii din Marea Britanie pe 7 iulie.Navele de razboi vor fi comandate de noul cartier naval Azov din Rusia, cu sediul in orașul-port ucrainean…

- Un atac cu rachete ucrainene a lovit podul Ciongar care leaga zonele controlate de Rusia din regiunea Herson de peninsula Crimeea, ceea ce a dus la devierea traficului, au declarat joi oficiali numiți de Rusia in ambele regiuni. Oficialii ruși au amenințat ca vor distruge podul de peste Prut de la Galați…

- Razboi in Ucraina, ziua 485. Rusia ia in calcul un atac terorist de amploare in sud-estul Ucrainei pentru a crea o "zona sanitara" pustie, iar in acest scop a incercat sa atace cu rachete hipersonice "Kinjal" barajul de la Krivoi Rog.