- Rusia a cerut ultimelor forte armate ucrainene din orasul-port asediat si bombardat intens Mariupol sa se predea in cateva ore, pentru a-si salva vietile. Moscova a comunicat ca a eliminat rezistenta din intregul oras, cu exceptia unei fabrici de otel de mari dimensiuni. Ministerul rus al Apararii a…

- Explozii puternice au fost auzite vineri la Kiev, iar luptele au facut ravagii in estul tarii, dupa ce Ucraina a revendicat scufundarea navei amiral a marinei ruse din Marea Neagra, in ceea ce ar fi una dintre cele mai grele lovituri ale razboiului. Exploziile au parut a fi printre cele mai semnificative…

- Forțele lui Vladimir Putin se pregatesc pentru o „ofensiva la scara larga”, in Ucraina. Autoritațile din țara vecina au lovit cu rachete „Neptun” nava de razboi a militarilor lui Vladimir Putin, „Moscova”, iar Ministerul rus al Apararii susține ca aceasta a fost evacuata imediat dupa incendiu. Cele…

- Fortele ruse au inceput sa se retraga din Cernobil si de pe aeroportul din Gostomel, a anuntat Pentagonul, in timp ce presedintele Zelenski spune ca nu crede in promisiunile Rusiei si ca armata ucraineana se pregateste de noi lupte in estul tarii. Moscova a anuntat o incetare a focului, joi, pentru…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Rusia a pierdut pana acum peste 16.000 de militari, transmite CNN. Liderul ucrainean a mai aratat, intr-un mesaj video, ca autoritatile au putut asigura 18 coridoare umanitare in ultima saptamana si au reusit sa salveze 37.606 de persoane, dintre…

- Oficialii ucraineni susțin ca au ucis un al patrulea general rus și ca acesta ar fi un semn ca ofițerii superiori ai Moscovei sunt din ce in ce mai forțați sa conduca de pe front, relateaza BBC. Anton Gerashchenko, consilier la Ministerul de Interne al Kievului, a susținut pe Telegram ca forțele ucrainene…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro si-a exprimat ''sprijinul puternic'' pentru omologul sau rus Vladimir Putin, intr-o convorbire telefonica, marti, in timp ce trupele ruse continuau invadarea Ucrainei, potrivit unui comunicat al Kremlinului, relateaza AFP. ''Nicolas Maduro si-a exprimat sprijinul…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a scris intr-o postare pe Twitter ca fortele ruse incearca sa preia controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil, potrivit CNN. „Fortele de ocupatie ruse incearca sa preia controlul asupra Cernobilului - centrala nucleara. Aparatorii nostri isi sacrifica…