- Kievul a completat un chestionar ce va constitui un punct de plecare pentru ca Uniunea Europeana sa decida cu privire la aderarea Ucrainei, a declarat Ihor Jovkva, adjunctul sefului Oficiului presedintelui Volodimir Zelenski, transmite Reuters. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a inmanat chestionarul presedintelui Zelenski in timpul vizitei sale la Kiev din 8 aprilie, promitand un start mai rapid in cazul eforturilor Ucrainei de a deveni un membru al UE in urma invaziei ruse."Astazi pot spune ca documentul a fost completat…

- ''Lucrul este aproape incheiat si in curand vom preda raspunsurile noastre reprezentantilor Uniunii Europene'', a explicat Zelenski.Chestionarul serveste drept baza pentru discutiile in vederea aderarii tarii la blocul comunitar.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a inmanat chestionarul…

- Ucraina aproape a incheiat completarea raspunsurilor la chestionarul privind aderarea la Uniunea Europeana, document transmis de presedinta Comisiei Europene in timpul unei vizite recente la Kiev, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un mesaj video difuzat vineri seara, relateaza…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, sambata, ca fortele ruse par sa fi comis crime de razboi care au vizat civilii din Bucea, Ucraina, dar a precizat ca avocatii trebuie sa investigheze presupusele incidente, conform Reuters.

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…

- Uniunea Europeana trimite echipe de anchetatori in Ucraina pentru a ajuta la strangerea de probe despre crimele de razboi de care sunt acuzate forțele ruse in regiunea Kiev, a anunțat președinta Comisiei Europene. Ursula von der Leyen l-a mandatat pe comisarul european pentru Justitie „sa urmareasca…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat achiziționarea și livrarea de arme și alte echipamente militare de catre UE in beneficiul Ucrainei. „Este prima data in istoria sa cand UE ia o astfel de inițiativa pentru o țara atacata”, a subliniat șefa executivului european. In 2013,…