- Nimeni nu si-ar fi inchipuit! Cate insecte inghite un om, in somn, pe parcursul viețiiAtunci cand ne culcam, fiecare dintre noi adoarme liniștit, gandindu-ne ca suntem in casa noastra, pe care, mai mult ca sigur, avem grija sa o curațam cat mai bine și ca suntem in perfecta siguranța. Ei bine, potrivit…

- Șase drone ucrainene au fost doborate in cursul nopții in regiunea Kaluga, la sud-vest de Moscova, a anunțat joi Ministerul rus al Apararii, potrivit CNN.„Noaptea trecuta, o tentativa a regimului de la Kiev de a efectua un atac terorist cu ajutorul unor vehicule aeriene fara pilot a fost dejucata deasupra…

- Rusia a lansat in noaptea de luni spre marți un amplu atac aerian asupra Ucrainei, vizand capitala și mai multe orașe, in timp ce cea mai mare parte a țarii și-a petrecut noaptea in sunetul sirenelor de raid aerian, transmite Reuters. Statul Major General al forțelor armate ucrainene a anunțat ca, potrivit…

- Razboi in Ucraina, ziua 457. Ucraina a doborat 10 rachete și peste 20 de drone lansate de Rusia in atacurile din timpul nopții asupra capitalei Kiev, a orașului Dnipro și a regiunilor din est, au declarat oficialii ucraineni.

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat ca se impune o reformare a Consiliului de Securitate ca urmare a razboiului din Ucraina și a pandemiei. Declarația a fost facuta duminica in timpul unei coferințe de presa. Secretarul general al ONU a spus ca a venit timpul…

- Sirenele de avertizare au rasunat in toata Ucraina joi noapte, inainte de a fi raportate explozii in mai multe parti ale tarii. Unitatile de aparare antiaeriana au fost activate, relateaza Reuters.

- Kievul a fost din nou ținta unor atacuri „fara precedent” cu rachete rusești, intr-un moment in care un emisar chinez se afla in capitala ucraineana pentru a incerca sa obtina o „reglementare politica” a razboiului declanșat de Rusia.