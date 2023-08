Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Herson au declarat luni zi oficiala de doliu dupa ce șapte persoane au fost ucise duminica in timpul unui atac rusesc. Printre cei uciși se numara o familie de patru persoane, doi adulți și doi copii, o fetița de 23 de zile și fratele ei

- Doua persoane au fost ucise si alte sapte ranite miercuri in urma unui atac rusesc asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume in sudul Ucrainei, a comunicat Ministerul de Interne ucrainean, revizuind in scadere bilantul anterior dupa resuscitarea unei persoane, potrivit…

- Rachete rusești au lovit de doua ori in noaptea de luni spre marți centrul orașului ucrainean Pokrovsk. Opt persoane au murit, inclusiv cinci civili, a declarat guvernatorul regional Pavlo Kirilenko, transmite Reuters. Conform guvernatorului, cele doua rachete au lovit orașul controlat de Ucraina, aflat…

- Autoritațile din Kramatorsk au anunțat ca printre victimele atacului rusesc cu rachete asupra unui restaurant din Kramatorsk, Ucraina, se numara și gemenele Iuliya și Anna Aksenchenko, in varsta de 14 ani, potrivit BBC.

- Doua rachete rusești au lovit marți orașul Kramatorsk din estul Ucrainei și au ucis cel puțin patru persoane. Echipele de salvare au scotocit un restaurant distrus, in cautare de victime. Printre morți se numara și un copil, in timp ce 42 de persoane au fost ranite in restaurant, potrivit primariei…

- Autoritatile ucrainene au raportat sambata 16 morti si 31 de persoane date disparute, in urma distrugerii unui baraj de pe fluviul Nipru saptamana trecuta, noteaza AFP, citat de Agerpres."Au murit 16 persoane: 14 in regiunea Herson si doua in regiunea Nikolaiev (Mikolaiv). 31 de persoane sunt in…

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc