UPDATE 6:00 – Zeci de soldați ruși, uciși sau raniți intr-o singura zi in atacurile cu drone din Crimeea Zeci de soldați ruși au fost uciși sau raniți intr-un atac cu drone ucraineane in Crimeea anexata in noaptea de 12 august, scrie ziarul ucrainean Ukrainska Pravda, citand surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Interlocutorii publicației […]