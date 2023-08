Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit Germaniei si cancelarului german Olaf Scholz pentru furnizarea a inca doua lansatoare pentru sisteme de aparare aeriana Patriot, relateaza dpa, citat de Agerpres."Acest lucru este foarte important", a spus Zelenski in discursul sau rostit sambata…

- Germania consolideaza apararea antiaeriana a Ucrainei cu inca doua baterii de rachete Patriot, conform listei oficiale a ajutorului militar pentru Kiev actualizata saptamanal de guvernul german, informeaza joi dpa, potrivit Agerpres.Sistemele Patriot construite de SUA sunt deosebit de valoroase pentru…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sambata ca trupele sale au trecut in ofensiva și este optimist in ceea ce privește rezultatele. Incepand de vineri, au avut loc operațiuni ucrainene „importante” in mai multe sectoare din estul și sudul Ucrainei, a susținut sambata ministerul britanic…

- Liderii europeni au facut o puternica demonstratie de sfidare – si de sprijin pentru Ucraina – atunci cand s-au reunit joi pentru un summit istoric in Moldova, tara ex-sovietica, la doar cativa kilometri de granita cu Ucraina. Dar chiar daca cei peste 40 de lideri si-au promis solidaritate cu Ucraina…

- Kievul este in discutii cu reprezentantii companiei britanice de armament BAE Systems pentru a deschide in Ucraina o fabrica pentru productia si reparatia unei game diverse de armament, de la tancuri la artilerie, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a mai spus ca a discutat in cursul…