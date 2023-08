Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ucise si alte sapte ranite miercuri in urma unui atac rusesc asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume in sudul Ucrainei, a comunicat Ministerul de Interne ucrainean, revizuind in scadere bilantul anterior dupa resuscitarea unei persoane, potrivit…

- Rachete rusești au lovit de doua ori in noaptea de luni spre marți centrul orașului ucrainean Pokrovsk. Opt persoane au murit, inclusiv cinci civili, a declarat guvernatorul regional Pavlo Kirilenko, transmite Reuters. Conform guvernatorului, cele doua rachete au lovit orașul controlat de Ucraina, aflat…

- Doi civili au murit si alti sapte au fost raniti in urma unui bombardament al Ucrainei in zone ale regiunii Donetk, controlate de separatisti, afirma un oficial susținut de Rusia citat de CNN. „Doua persoane au fost ucise astazi (miercuri – n.r.) ca urmare a bombardamentelor efectuate de formațiunile…

- Doua rachete rusești au lovit marți orașul Kramatorsk din estul Ucrainei și au ucis cel puțin patru persoane. Echipele de salvare au scotocit un restaurant distrus, in cautare de victime. Printre morți se numara și un copil, in timp ce 42 de persoane au fost ranite in restaurant, potrivit primariei…

- Un restaurant și o zona comerciala din centrul orașului Kramatorsk au fost avariate, marți, a anunțat Ministerul de Interne al Ucrainei. Oamenii ar putea fi prinși sub moloz, iar analiza dezastrului este in desfașurare, a adaugat acesta. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunta, marti seara,…

- O explozie in apropierea orașului Dnipro, din centrul Ucrainei, a afectat sambata o locuința cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters. Guvernatorul Serhiy Lysak a scis pe Telegram ca trei dintre copii sunt in stare grava. In total,…