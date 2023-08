Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea cu privire la Ucraina, desfasurata la sfarsitul saptamanii trecute in orasul saudit Jeddah, la care a participat si un emisar al Beijingului, a contribuit la „consolidarea consensului" pentru „gasirea unei solutii politice", a precizat Ministerul de Externe chinez.

- Reuniunea pe tema optiunilor de pace din Ucraina, desfasurata in orasul saudit Jeddah, a contribuit la "consolidarea consensului international", a comunicat luni Ministerul chinez de Externe, in timp ce Moscova considera ca discutiile au fost irelevante in lipsa reprezentantilor rusi.Li Hui, emisarul…

- Discuțiile internaționale desfașurate in Arabia Saudita in cursul weekendului care a trecut pentru a gasi o soluție pașnica la "criza ucraineana" au contribuit la "consolidarea consensului internațional". Acest lucru a fost declarat de Ministerul chinez de Externe, relateaza RBC-Ucraina cu referire…

- Moscova a declarat duminica, 6 august, prin vocea viceministrului de Externe, ca discuțiile care au avut loc in acest weekend in Arabia Saudita, la care au participat SUA, China și India și care au avut ca scop stabilirea principiilor pentru o incetare pașnica a razboiului Rusiei din Ucraina, sunt o…

- Oficiali din peste 30 de tari au inceput sambata in orasul saudit Jeddah discutii asupra conflictului dintre Rusia si Ucraina, la care aceasta din urma si aliatii sai occidentali spera sa obtina progrese catre convenirea unor principii cheie de solutionare a acestui conflict conform formulei de pace…

- China a anuntat vineri, 4 august, ca va trimite un oficial de rang inalt in Arabia Saudita pentru discutiile pe care le gazduieste in acest weekend pe tema razboiului din Ucraina, dar de la care Rusia a fost exclusa. Anuntul Beijingului este o lovitura diplomatica pentru Ucraina, Occident si gazdele…

- Tensiunile diplomatice intre SUA și China sunt departe de a se fi terminat, iar ultima convorbire intre miniștrii de externe ale celor doua state fiind pe un ton virulent. Vizita lui Antony Blinken la Beijing, saptamana viitoare, este prima pe care un secretar de stat american o face in China in ultimii…

- Secretarul de stat Antony Blinken se va deplasa in China la sfarsitul acestei saptamani, un semn aparent ca relatiile dintre Beijing si Washington se imbunatatesc dupa ce in februarie a izbucnit o disputa tensionata, odata cu doborarea in SUA a unui presupus balon chinezesc de spionaj. Totusi, Statele…