- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 18 ranite luni intr-un atac cu doua rachete ruse asupra unei cladiri rezidentiale din orasul Pokrovsk, din estul Ucrainei, a anuntat Kievul, transmite AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 531. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anuntat luni, ca a vorbit la telefon cu omologul sau american Antony Blinken, convorbire in timpul careia a solicitat rachete cu raza lunga de actiune ATACMS.

- Ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu a avut luni, o convorbire telefonica cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken. Dialogul a avut loc dupa ce Rusia a atacat porturi ucrainene la Dunare aflate lana Romania.

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, anunta ca au avut o convorbire telefonica despre summitul NATO din aceasta saptamana si despre campania de contraofensiva a Kievului pentru a recupera teritoriile luate de Rusia, informeaza Reuters."Am…

- Razboi in Ucraina, ziua 475. Contraofensiva Ucrainei ar putea dura cateva luni, a afirmat luni seara presedintele Frantei, Emmanuel Macron, exprimand speranta ca succesul operatiunilor ucrainene va aduce negocieri pentru oprirea conflictului militar izbuc

- Belgorod sub atac: Dronele provoaca moarte și distrugere - linii electrice afectate, incendii izbucnite și intreprinderi mari afectate. In paralel, Rusia ar fi pregatita sa provoace un accident la centrala nucleara Zaporojie in scopul de a bloca contraofensiva ucraineana, spun mai multe voci de la Kiev.…