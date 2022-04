Negociatorii din Rusia și Ucraina nu s-au ințeles cu privire la deschiderea unor coridoare de evacuare in cursul zilei de duminica. Ucraina și Rusia nu au reușit sa ajunga la un acord privind coridoarele de evacuare pentru a ajuta civilii care fug din zonele devastate de razboi, a declarat duminica vicepremierul ucrainean, Iryna Vereshchuk. „Nu […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 53. Noapte agitata in Ucraina, alarme de atac aerian in aproape toata țara UPDATE 2 Ucraina și Rusia nu s-au ințeles: duminica nu se organizeaza coridoare umanitare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .