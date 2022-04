Stiri pe aceeasi tema

- „Toti cei care depun armele au viata garantata”, au spus rușii. Armata rusa a cerut din nou fortelor ucrainene din orasul-port Mariupol sa se predea. Intr-o declaratie, generalul-maior Mihail Mizintev afirma ca, luand in considerare situatia catastrofala de la otelaria Azovstal, luptatorilor ucraineni…

- Rusia le-a cerut forțelor ucrainene din Mariupol sa se predea pana duminica dimineața, a anunțat agenția de presa Tass, preluata de Reuters. Tuturor luptatorii ucraineni ramasi in Mariupol și care sunt baricadati in acest moment in otelaria Azovstal li s-a cerut sa depuna armele. Intr-o declaratie,…

- UPDATE 1 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca tara sa nu are armele necesare pentru a elibera orasul port asediat Mariupol, care este aproape de a fi cucerit de fortele ruse, relateaza DPA. „Daca am primi avioane si suficiente vehicule blindate grele, artileria necesara, am putea sa o…

- UPDATE 3 Rusia ia masuri impotriva Google din cauza conținutului de pe YouTube pe care il considera „fals”. Masurile includ interzicerea publicitații pe platforma și a resurselor de informare. Masurile au fost anunțate joi de autoritațile ruse. Acestea apar dupa ce YouTube a blocat organele mass-media…

- UPDATE 6 Bilanțul civililor ucraineni a ajuns la 1.119 morți, anunța ONU. Aproximativ o suta dintre victime sunt copii. Biroul ONU pentru drepturile omului a anunțat ca au fost uciși 1.119 civili și 1.790 de raniți de cand Rusia și-a inceput atacul asupra Ucrainei. Aproximativ 15 fete și 32 de baieți,…

- UPDATE Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor, inclusiv de la Mariupol, informeaza Sky News. Ucraina și Rusia au convenit asupra a doua coridoare umanitare duminica pentru evacuarea civililor din zonele de pe linia frontului. Coridoarele vor…

- UPDATE Forțele ruse au deportat cu forța 2.389 de copii din Donețk și Luhansk din Ucraina, a anunțat luni Ministerul ucrainean de Externe intr-un comunicat citat de CNN. „Astfel de acțiuni reprezinta o incalcare grava a dreptului internațional, in special a dreptului umanitar internațional”, se arata…

- Mariupol, unde locuiau candva peste 450.000 de oameni, a fost „redus la cenușa”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce noi imagini arata ca forțele ruse s-au masat in jurul orașului portuar din sud. Oficialii ucraineni au respins luni un termen limita impus de Rusia pentru…