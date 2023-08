Stiri pe aceeasi tema

- O bomba aeriana ghidata de Rusia a lovit un centru de transfuzii sanguine din nord-estul Ucrainei. Mai multe persoane au murit si altele au fost ranite, a afirmat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit BBC . Volodimir Zelenski a declarat ca salvatorii incercau sa stinga un incendiu izbucnit…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris ziua de duminica drept „o zi buna, o zi puternica” pe front, in special in apropiere de Bakhmut, unde forțele ucrainene spun ca recupereaza terenul pierdut cand forțele rusești au cucerit orașul, in luna mai, relateaza Reuters. Un oficial ucrainean…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca le-a trimis scrisori oficiale presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si secretarului general al ONU, Antonio Guterres, ”cu propunerea de a continua Initiativa Cerealelor de la Marea Neagra sau a unui echivalent al acesteia intr-un format…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni, 10 iulie, ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va participa la summitul alianței, care va avea loc pe 11 și 12 iulie la Vilnius, relateaza BBC . „Ne vom reinnoi legaturile politice. Președintele Zelenski ni se va alatura la reuniunea…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca 21.000 de soldați Wagner au fost uciși de forțele ucrainene și peste 80.000 au fost raniți. „Ei (Wagner – n.r.) aveau doua categorii: mercenari profesioniști și cei mobilizați din inchisori, carnea lor de tun. Trupele noastre au ucis 21.000 dintre…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca revolta mercenarilor Wagner a scos la iveala haosul total din Rusia. In discursul sau de sambata seara, liderul de la Kiev i s-a adresat direct lui Putin: Cu cat iși ține mai mult trupele in Ucraina, cu atat acest lucru va produce o devastare mai mare…

- Sirenele de raid aerian au inceput sa sune marți dimineața pe intreg teritoriul Ucrainei, semnaland creșterea tensiunilor. In același timp, contraofensiva continua in mod hotarat. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a caracterizat lupta din mult așteptata contraofensiva drept "dura" și "hotarata",…