- Razboi in Ucraina, ziua 529. Rusia a lansat un atac de proportii, noaptea trecuta, asupra mai multor orase din Ucraina. Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca o bomba ghidata ruseasca a lovit un centru de transfuzii.

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,

- Islanda si-a inchis marti ambasada la Moscova din cauza conflictului in Ucraina, devenind prima tara europeana care ia o astfel de masura, relateaza Agerpres . La inceputul lunii iunie, ministrul de externe islandez Thordis Gylfadottir a apreciat ca ”situatia actuala” nu permite micii reprezentante…

- Razboi in Ucraina, ziua 517. Cel putin un copil a fost ucis, iar alte persoane au fost ranite in urma unui atac atribuit fortelor militare ruse comis asupra localitatii ucrainene Kostiantnivka, situata in regiunea Donetk.

- Razboi in Ucraina, ziua 516. Olga Skabeieva, o cunoscuta prezentatoare de televiziune de la Moscova, numita și ”papușa de fier” a lui Putin, a cerut ca Rusia sa loveasca state NATO, inclusiv Romania.

- Razboi in Ucraina, ziua 496. Președintele rus, Vladimir Putin ar putea sa ordone aruncarea in aer a centralei nucleare Zaporojie pentru a-și consolida poziția șubreda, scrie cotidianul britanic Times, intr-un editorial.

