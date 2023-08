Stiri pe aceeasi tema

- In ziua a 528-a de razboi in Ucraina, are loc o intalnire internaționala la Jeddah, in Arabia Saudita, pentru discuții legate de posibilele principii ale unui acord de pace. Ucraina a inițiat aceste discuții, fara a invita Rusia, insa China și-a confirmat participarea in ultimul moment. Trimisul special…

- Beijingul a anunțat vineri ca va trimite o delegație de rang inalt in Arabia Saudita pentru discutiile din acest weekend pe care țara araba le gazduiește pe tema razboiului din Ucraina, dar la care Rusia nu a fost invitata, noteaza Reuters.Anuntul Beijingului este o lovitura diplomatica pentru Ucraina,…

- China a anuntat vineri, 4 august, ca va trimite un oficial de rang inalt in Arabia Saudita pentru discutiile pe care le gazduieste in acest weekend pe tema razboiului din Ucraina, dar de la care Rusia a fost exclusa. Anuntul Beijingului este o lovitura diplomatica pentru Ucraina, Occident si gazdele…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin ”are intentia” de a merge in China in luna octombrie, la invitatia omologului sau chinez Xi Jinping, care a efectuat o vizita la Moscova in luna martie, a declarat marti, 25 iulie, consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Usakov, potrivit Agerpres . ”Noi am primit…

- Presedintele chinez Xi Jinping a pledat marti pentru o intarire a relatiilor cu Algeria, in intalnirea pe care a avut-o la Beijing cu omologul sau Abdelmadjid Tebboune, in contextul in care Beijingul incearca sa isi diversifice sursele de aprovizionare cu energie, relateaza AFP.Tebboune a inceput…

- Ieri, prim-ministrul rus Mihail Misustin a semnat la Beijing o serie de acorduri cu China si a apreciat ca relatiile bilaterale se afla la un maxim istoric, informeaza Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Seful guvernului de la Moscova este cel mai inalt oficial rus care a facut o vizita in China…

- Franța si Uniunea Europeana(UE) sunt hotarate sa sprijine Ucraina „pe termen lung” si „in toate domeniile”, a reafirmat Parisul, marti, unui emisar chinez, trimis de Beijing in Europa pentru a discuta despre o solutionare politica a conflictului ruso-ucrainean, relateaza AFP. Ministerul francez de Externe,…

- Purtatorul de cuvant principal adjunct al Departamentului de Stat al SUA, Vedant Patel, a numit luni (15 mai) intensificarea cooperarii Iranului cu Rusia „o amenințare și un pericol” pentru Ucraina, dar și pentru vecinii Rusiei și Iranului, precum și pentru„comunitatea internaționala in general”. „Miezul…