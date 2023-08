Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de drone lansate de ruși au fost doborate in Ucraina in noaptea de joi spre vineri, anunța reprezentanții Forțelor Aeriene ucrainene. Cel puțin 23 de drone au fost doborate in cursul nopții, susțin ucrainenii, potrivit Sky News. Printre acestea sunt 16 drone Shahed de fabricație iraniana, au precizat…

- Șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, i-au fost returnați banii care i-au fost confiscați in timpul unei perchezițiilor de la Sankt Petersburg, in cazul penal de rebeliune armata, susține publicația Fontanka , relateaza Meduza . Potrivit publicației, pe 2 iulie, șoferul lui Prigojin a sosit la…

- Liderul Wagner, Evgheni Prigojin, se muta in Belarus, dupa acordul de a nu inainta spre Moscova, in vreme ce Kremlinul a transmis ca acuzațiile penale impotriva lui vor fi retrase și niciunul dintre luptatorii Grupului Wagner nu va fi urmarit penal, potrivit Sky News. Kremlinul afirma ca acuzațiile…

- Trei oameni au murit in urma atacului aerian care s-a desfașurat pe parcursul nopții la Kiev, au anunțat autoritațile ucrainene, potrivit Sky News. Administrația militara din Kiev a anunțat pe Telegram ca doua dintre victime sunt copii. O victima avea in jur de 5 ani, iar a doua aproximativ 12 ani,…

- Peste 40 de rachete și drone care se indreptau catre capitala Kiev au fost doborate deasupra Ucrainei, susțin surse ucrainene, potrivit Sky News. Mai multe explozii au zguduit Kievul la primele ore ale dimineții. Ucrainenii susțin ca a fost a doua noapte la rand cand orașul este atacat aerian. De asemenea,…

- Alerte antiaeriene au fost declarate pe intreg teritoriul Ucrainei joi dimineața, iar armata a avertizat in legatura cu posibile lovituri cu rachete rusești intr-un arc larg care se intinde de la Kiev pana in regiunile centrale și in sud, potrivit Reuters. La o ora dupa ce au fost emise avertizarile,…

- Rușii au bombardat regiunea ucraineana Harkov de peste 140 de ori in ultima luna, susțin oficialii ucraineni, potrivit Sky News. Regiunea se afla in nord-estul țarii. Printre atacuri, au fost 24 de raiduri cu rachete, care au vizat in principal „obiecte civile și populația”, a declarat șeful administrației…