- Cel putin noua persoane au fost ranite vineri intr-un atac rusesc asupra orasului Dnipro, in zona central-estica a Ucrainei, care a lovit un bloc de apartamente si o cladire a serviciilor de securitate, au declarat autoritatile ucrainene, relateaza AFP.

- Un bloc de locuințe din orașul Krivoi Rog a fost lovit de o racheta ruseasca lansata in noaptea de luni spre marți asupra Ucrainei, atacul soldandu-se cu mai mulți morți și raniți, iar autoritațile cauta in continuare oameni sub daramaturi. Analiștii militari considera ca contraofensiva declanșata de…

- O explozie produsa in aproprierea orașului Dnipro din centrul Ucrainei a afectat sambata o cladire cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, iar salvatorii intervin pentru scoaterea victimelor aflate inca sub daramaturi.

- Nou atac al Rusiei asupra Kievului inainte de zorii zilei. Apararea spune ca a doborat peste 30 de drone și rachete de croaziera trase de forțele ruse, relateaza The Guardian. Primarul Kievului, Vitali Klitciko spune ca atacul a fost in doua valuri. De la inceputul lunii trecute, Moscova și-a reluat…

- Inca din primele ore ale dimineții, capitala Ucrainei a fost atacata cu rachete. Cel puțin trei persoane au fost ucise și patru au suferit rani. Printre victime se numara și doi copii. Intre timp, Casa Alba a anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, de 300 de milioane de dolari. Un …

- Peste 40 de rachete și drone care se indreptau catre capitala Kiev au fost doborate deasupra Ucrainei, susțin surse ucrainene, potrivit Sky News.Mai multe explozii au zguduit Kievul la primele ore ale dimineții. Ucrainenii susțin ca a fost a doua noapte la rand cand orașul este atacat aerian. De…

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc