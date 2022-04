Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk a anuntat sambata dimineata ca au fost create noua coridoare umanitare pentru a evacua civilii, inclusiv pentru masini particulare dinspre orasul Mariupol, port la Marea Azov asediat de fortele ruse, informeaza Reuters si DPA. Veresciuk a mentionat intr-o declaratie…

- Ucraina a anuntat joi reluarea evacuarilor de civili via noua coridoare umanitare, in special dinspre orasul asediat Mariupol, port strategic la Marea Azov situat in sud-estul tarii, transmit AFP si Reuters.

