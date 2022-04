Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 4 Cel putin zece persoane au fost ucise si alte 35 au fost ranite in bombardamente rusesti asupra unei zone rezidentiale din Harkov, un oras important din nord-estul Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile regionale, noteaza AFP. Intr-un bilant anterior, guvernatorul regional, Oleg Sinegubov,…

- UPDATE 2 O uzina militara ce produce vehicule blindate a fost vizata sambata dimineata de un bombardament al fortelor ruse in suburbiile capitalei Ucrainei, Kiev, a constatat un corespondent al agentiei France Presse. Un mare numar de militari si politisti erau prezenti la locul atacului, impiedicand…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca pana in 3.000 de soldați ucraineni au murit și aproximativ 10.000 au fost raniți de la inceputul invaziei ruse in țara sa. El a facut bilanțul actualizat și a spus ca intre 2.500 și 3.000 de soldați ucraineni au murit in timpul razboiului, a spus…

- Peste patru milioane de persoane au parasit Ucraina, de la inceputul razboiului, potrivit ONU. Miercuri sunt anunțate trei coridoare de evacuare, a anunțat vicepremierul ucrainenan Irina Vereshchuk. Aproximativ 4.019.287 de persoane au parasit Ucraina pana in prezent, potrivit Agenției ONU pentru refugiați,…

- UPDATE 6 Bilanțul civililor ucraineni a ajuns la 1.119 morți, anunța ONU. Aproximativ o suta dintre victime sunt copii. Biroul ONU pentru drepturile omului a anunțat ca au fost uciși 1.119 civili și 1.790 de raniți de cand Rusia și-a inceput atacul asupra Ucrainei. Aproximativ 15 fete și 32 de baieți,…

- UPDATE 2 Noua persoane au fost ucise și 57 ranite in atacul aerian din Lviv, in apropiere de granița Ucrainei cu Polonia, relateaza Sky News. Guvernatorul local susține ca Rusia a tras 30 de rachete asupra centrului militar din Iavoriv. Ministrul ucrainean al Apararii a mai spus ca la centrul militar…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 11 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin sa se aseze la masa negocierilor pentru a opri…