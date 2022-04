Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 4 Cel putin zece persoane au fost ucise si alte 35 au fost ranite in bombardamente rusesti asupra unei zone rezidentiale din Harkov, un oras important din nord-estul Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile regionale, noteaza AFP. Intr-un bilant anterior, guvernatorul regional, Oleg Sinegubov,…

- Livrarea de armament greu, precum tancuri, pentru Ucraina nu ar constitui intrarea in razboi impotriva Rusiei, a afirmat ministrul justitiei german Marco Buschmann, informeaza sambata DPA. Membru al liberal-democratilor, Buschmann a declarat pentru publicatia Die Welt ca dreptul international nu considera…

- Livrarea de armament greu, precum tancuri, pentru Ucraina nu ar constitui intrarea in razboi impotriva Rusiei, a afirmat ministrul justitiei german Marco Buschmann, informeaza sambata DPA, preluata de Agerpres.

- UPDATE 8 Boris Johnson a declarat ca „atacurile josnice ale Rusiei impotriva civililor nevinovați din Irpin și Bucha” sunt „inca o dovada ca Putin și armata sa comit crime de razboi in Ucraina”. „Nicio negare sau dezinformare din partea Kremlinului nu poate ascunde ceea ce știm cu toții ca este adevarul:…

- UPDATE 7 Premierul polonez Mateusz Morawiecki face presiuni pentru o inasprire a sanctiunilor UE care vizeaza Rusia, apreciind ca masurile adoptate pana acum nu sunt nici pe departe suficiente, transmite sambata dpa. Morawiecki s-a intalnit sambata cu presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola,…

- UPDATE 3 Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat ca americanii vor sa controleze intreaga lume. Ar vrea sa arate ca „un salon american”, a spus politicianul rus. Ministrul de Externe considera ca americanii vor sa transforme lumea, astfel incat ei sa poata lua toate deciziile importante.…

- UPDATE 2 Propunerea Guvernului Poloniei privind o potentiala misiune de pace a Aliantei Nord-Atlantice in Ucraina, in contextul invaziei militare ruse, a intampinat scepticism la reuniunea ministrilor Apararii din cadrul NATO aflata in curs la Bruxelles, afirma surse citate de publicatia germana Die…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…