- O uzina militara ce produce vehicule blindate a fost vizata sambata dimineata de un bombardament al fortelor ruse in suburbiile capitalei Ucrainei, Kiev, a constatat un corespondent al agentiei France Presse, transmite Agerpres.

- Intr-un interviu acordat postului de televiziune american CNN, Zelenski a declarat ca aproximativ 10.000 de militari ucraineni au fost raniti, precizand ca ''este dificil de spus cati vor supravietui''.Partea rusa sustine ca Ucraina a pierdut intre 19.000 si 20.000 de militari pana acum.Conform estimarilor…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca pana in 3.000 de soldați ucraineni au murit și aproximativ 10.000 au fost raniți de la inceputul invaziei ruse in țara sa. El a facut bilanțul actualizat și a spus ca intre 2.500 și 3.000 de soldați ucraineni au murit in timpul razboiului, a spus…

- UPDATE 6 Bilanțul civililor ucraineni a ajuns la 1.119 morți, anunța ONU. Aproximativ o suta dintre victime sunt copii. Biroul ONU pentru drepturile omului a anunțat ca au fost uciși 1.119 civili și 1.790 de raniți de cand Rusia și-a inceput atacul asupra Ucrainei. Aproximativ 15 fete și 32 de baieți,…

- UPDATE 4 Viceministrul de externe rus a amenintat sambata Statele Unite, declarand ca Rusia ar putea lua la tinta transporturile de arme catre Ucraina, unde armata rusa avanseaza de doua saptamani, noteaza France Presse. „Am avertizat Statele Unite ca livrarea de arme pe care o orchestreaza din mai…

- Ministerul de Interne din Ucraina a anunțat inca de sambata seara ca soldații ucraineni de pe Insula Șerpilor despre care s-a spus ca au murit, sunt in viața. Joi seara, Rusia a capturat Insula Șerpilor, aflata la doar cateva zeci de kilometri de teritoriul Romaniei. Rusia a bombardat in cursul zilei…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

