Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, alte aproape 20 au fost ranite, iar o catedrala ortodoxa a fost avariata, in urma unui atac aerian rusesc asupra orașului ucrainean Odesa, produs duminica dimineața, transmite Reuters. O persoana a fost ucisa și 19 au fost ranite, inclusiv patru copii, in atacurile cu rachete care…

- O importanta instalație de infrastructura a fost lovita in regiunea Odesa, unde anterior au avut loc trei serii de explozii. Despre aceasta a informat comandamentul operațional "Sud" al forțelor armate ale Ucrainei. "Obiectul este avariat", - se arata in mesajul de pe pagina comandamentului de pe Facebook.…

- Rușii au bombardat din nou Kievul și regiunea Kiev, transmite TASS, relateaza Rador. De asemenea, au fost notate bombardamente inclusiv la Odesa, insa și la Donețk.Explozii s-au produs la Kiev și in regiunea Kiev din Ucraina, iar sistemul de aparare antiaeriana funcționeaza, a anuntat primarul Kievului,…

- Se dau lupte grele pe mai multe directii in Ucraina. Dupa atacul de la Kramatorsk, rusii au atacat astazi regiunea Herson unde au murit doua persoane. In paralel, rebeliunea lui Prigojin a produs deja efecte.

- Portul Odesa a fost atacat cu rachete in noaptea de marți spre miercuri, anunța armata ucraineana. In zona au izbucnit mai incendii și exista informații neconfirmate despre victime. Un incendiu a izbucnit in apropierea unui centru de afaceri, iar depozitul unui lanț de magazine a fost avariat de rachetele…

- Cel puțin o persoana a murit in al treilea val de atacuri asupra Kievului in 24 de ore. Sirenele de raid aerian au sunat peste noapte in Kiev și in regiunile centrale Cherkasy, Kirovohrad și Mykolayiv, precum și in sudul regiunii Herson. Cel puțin o persoana a murit la Kiev și trei au fost ranite […]…

- Un atac cu drone a avariat in cursul nopții o parte din infrastructura portului ucrainean Odesa de la Marea Neagra, au anunțat luni reprezentanții armatei ucrainene. In urma loviturilor un inciendiu a izbucnit in port, potrivit Reuters, citat de Mediafax.„Un incendiu a afectat infrastructura portuara…

- Noi atacuri aeriene au lovit Kievul si mai multe regiuni din Ucraina joi in zori, intr-un moment in care un emisar chinez se afla in capitala ucraineana pentru a incerca sa obtina o "reglementare politica" a conflictului, relateaza France Presse.