- Razboi in Ucraina, ziua 517. Cel putin un copil a fost ucis, iar alte persoane au fost ranite in urma unui atac atribuit fortelor militare ruse comis asupra localitatii ucrainene Kostiantnivka, situata in regiunea Donetk.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit, vineri, 14 iulie 2023, cu sefii armatei si ai serviciilor secrete pentru a se informa cu privire la situatia de pe front si, de asemenea, pentru a aborda probleme precum securitatea la instalatiile nucleare ale tarii si la frontiera de nord cu…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, lanseaza o declarație de razboi fața de Ministerul Apararii de la Moscova, dupa ce o tabara Wagner ar fi fost lovita de o racheta ruseasca. Informația este negata insa de Ministerul Apararii. Șoigu promite ca „se va ocupa de cei care ii distrug…

- Ucrainenii continua contraofensiva și anunța recucerirea mai multor localitati din Donetk și Zaporojie. In schimb, Ministerului Apararii de la Moscova sustine ca armata rusa a respins tentative de incursiuni ucrainene in aceste regiuni. Și forțele ruse continua atacurile, iar un purtator de cuvant al…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca țara sa are nevoie de mai mult timp inainte de a lansa așteptata contraofensiva impotriva Rusiei, deoarece armata ucraineana mai are nevoie de sprijinul occidental promis. Zelenski a subliniat ca, deși au resurse pentru a continua și a avea succes,…

- Eurovision 2023 - Reprezentantul Romaniei in concurs, Theodor Andrei, nu s-a calificat in finala de sambata. Australia si Albania, intre cele zece tari care vor canta din nou in arena de la LiverpoolAlbania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia si Slovenia sunt cele…