Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski spune ca podul Kerci, construit de ruși, și care leaga Crimeea ocupata de teritoriul Rusiei, este o ținta militara legitima pentru aparatorii ucraineni pentru ca „aduce razboi și nu pace”.

- Șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, spune ca membrii forțelor sale, care au lansat o rebeliune armata, sunt "gata sa moara", intr-un mesaj postat pe Telegram. Intr-o serie de mesaje audio, liderul grupului de mercenari a promis sa rastoarne conducerea militara a Rusiei.Putin a promis…

- Potrivit criticilor, pretinzand ca deține controlul intr-un moment de prima importanța, el nu mai poate da vina pe alții pentru vreun eșec de ordin militar Vineri, președintele Rusiei, Vladimir V. Putin, a incheiat o saptamana care, pentru el a fost deosebita și, uneori, cam tulbure in privința unor…

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.

- Compania rusa de gaze naturale Gazprom, un pilon al economiei Rusiei, a anunțat o scadere uriașa a profitului. Exportatorul de gaze a declarat ca profitul sau pentru 2022 a scazut cu 41%, la 1.226 de trilioane de ruble (15,4 miliarde de dolari), transmite Sky News.Aceasta vine dupa ce țarile occidentale…

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca țara sa are nevoie de mai mult timp inainte de a lansa așteptata contraofensiva impotriva Rusiei, deoarece armata ucraineana mai are nevoie de sprijinul occidental promis. Zelenski a subliniat ca, deși au resurse pentru a continua și a avea succes,…