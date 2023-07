Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 516. Olga Skabeieva, o cunoscuta prezentatoare de televiziune de la Moscova, numita și ”papușa de fier” a lui Putin, a cerut ca Rusia sa loveasca state NATO, inclusiv Romania.

- Moscova a fost atacata luni dimineata de doua drone trimise din Ucraina, dar care au fost interceptate si distruse, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Agentiile de presa de stat din Rusia au raportat ca fragmente de drone au fost gasite la 2 kilometri de cladirile ministerului. ⚡ "Around four o'clock…

- Doua drone lansate de Ucraina au atacat Moscova luni dimineata devreme, dar au fost interceptate si distruse, a anuntat Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters. Agentiile de presa de stat din Rusia au raportat ca fragmente de drone au fost gasite la 2 kilometri de cladirile ministerului.

- Olga Skabeieva, prezentatoarea cunoscuta drept „papușa de fier” a lui Putin, cere lovirea unor state NATO, inclusiv Romania, pentru ca vor ajuta Ucraina sa-și exporte cerealele prin propriile ape teritoriale. CITESTE SI BREAKING NEWS Scene șocante: Tanara de 23 de ani rapita de pe strada 18:31 1198…

- "ONU are inca trei luni la dispozitie pentru a obtine implementarea (acordului) si rezultate concrete", a semnalat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Daca ONU reuseste sa convinga statele occidentale sa aplice partea intelegerii care priveste eliminarea restrictiilor…

- Rusia continua sa sufere pierderi semnificative in Bahmut, a declarat Oleksandr Syrskyi, comandantul Forțelor Terestre ale Ucrainei, in urma unei vizite la trupele din prima linie din oraș. Inaltul comandament militar ucrainean a indicat in raportul sau zilnic ca, in ultimele 24 de ore, fortele ruse…

- Joe Biden a subliniat la finalul summit-ului G7 ca aliații sunt hotarați sa sprijine Ucraina și ca nu vor ceda in fața lui Putin. Liderii G7 au exprimat angajamentul lor ferm fața de poporul ucrainean. In același timp, Volodimir Zelenski a menționat ca i s-au promis arme de inalta calitate, care vor…