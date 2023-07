Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit, iar alte opt au fost ranite in urma caderii unei platforme metalice uriase care facea parte dintr-o autostrada suspendata, aflata in constructie, care a cazut pe un drum foarte frecventat, la Bangkok, anunta politia relateaza AFP, conform news.ro.Grinda masiva a cazut…

- Rusia a lansat in noaptea de luni spre marți un amplu atac aerian asupra Ucrainei, vizand capitala și mai multe orașe, in timp ce cea mai mare parte a țarii și-a petrecut noaptea in sunetul sirenelor de raid aerian, transmite Reuters. Statul Major General al forțelor armate ucrainene a anunțat ca, potrivit…

- Autoritațile ucraienene afirma ca au distrus un depozit de muniție aflat in Hersonul ocupat de ruși, potrivit Reuters. Forțele ucrainene au distrus un depozit de muniție important in apropierea orașului portuar Henichesk, ocupat de Rusia, a declarat duminica Serhiy Bratchuk, purtator de cuvant al administrației…

- Rachete rusești au lovit doua instalații industriale din orașul ucrainean Kryvyi Rih, joi dimineața, a anunțat primarul orașului Oleksandr Vilkul, un atac cu drone fiind raportat și in Odesa, transmite Reuters. Primarul susține ca trei rachete au lovit doua intreprinderi „care nu au nicio legatura cu…

- Cel puțin o persoana a murit in al treilea val de atacuri asupra Kievului in 24 de ore. Sirenele de raid aerian au sunat peste noapte in Kiev și in regiunile centrale Cherkasy, Kirovohrad și Mykolayiv, precum și in sudul regiunii Herson. Cel puțin o persoana a murit la Kiev și trei au fost ranite […]…

- Alerte de raid aerian au sunat in toata Ucraina vineri dimineața. Explozii au fost raportate vineri dimineața in regiuni foarte diferite din Ucraina, inclusiv in Krivoi Rog, centrul Ucrainei, și in Rivne și Lutsk, in vest, relateaza Reuters. Armata ucraineana afirmase pe Telegram ca avioane rusești…

- O unitate ucraineana a declarat miercuri ca a indepartat o brigada rusa in apropiere de bastionul Bakhmut, iar Kremlinul spune ca este o operațiune militara „foarte dificila”, potrivit Reuters. Afirmația unitații ucrainene a parut sa susțina comentariile lui Evgheni Prigojin, șeful armatei private Wagner,…

- O persoana a murit și zeci sunt ranite in urma unui atac cu rachete al rușilor care a vizat orașul Nikolaev, potrivit Sky News. O persoana a fost ucisa și 23 au fost ranite dupa ce o racheta ruseasca a lovit mai multe locuințe din orașul Nikolaev, situat in sudul Ucrainei. Atacul a avut loc […] Articolul…