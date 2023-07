Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Crimeea, teritoriu anexat de Moscova in 2014, au declarat stare de urgența in zona atacului cu drone, anunța The Guardian, informeaza Mediafax.O adolescenta a murit intr-un atac cu drone ucrainene in nord-vestul Crimeei, a declarat guvernatorul din peninsula ocupata. "Ca urmare…

- Forțele ucrainene au doborat marți zeci de drone și șase rachete de croaziera in urma unui atac al Rusiei asupra portului Odesa inainte de rasaritul soarelui, au anunțat autoritațile ucrainene, la o zi dupa ce Moscova a rupt un acord. Conform AP, autoritațile ucrainene au anunțat ca au doborat marți…

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters. „Nu au fost avariate obiective, nici in oraș, nici in zona de apa”, a declarat Mihail…

- Generalul David Petraeus a declarat ca contraofensiva ucraineana este „foarte impresionanta” și poate avea succes, adaugand ca ucrainenii sunt „hotarați sa iși elibereze țara”, transmite The Guardian. Petraeus, care a fost director al CIA și a condus inainte forțele internaționale in Irak și Afganistan,…

- Un atac cu drone lansat de ruși in noaptea de marți spre miercuri a vizat orașul Kiev și regiunea Dnipro. Atacul este cel de al treilea din ultimele șase nopți, spun ucrainenii. O drona a lovit o cladire din regiunea Dnipro, au anunțat autoritațile ucrainene, citate de Sky News. Comandamentul Forțelor…

- Autoritatile ruse de ocupatie din Crimeea au afirmat luni ca au respins un atac ucrainean cu drone navale de suprafata asupra portului Sevastopol din teritoriul ocupat de Rusia in 2014, transmite AFP. Guvernatorul rus al Sevastopolului, Mihail Razvoiaev, a scris pe Twitter ca operatiunea a inceput noaptea,…