- Razboi in Ucraina, ziua 465. ​​​​​​​Administratia de la Washington nu este de acord cu un eventual armistitiu in Ucraina atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, a declarat vineri secretarul de Stat american, Antony Blinken.

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.

- Administratia de la Washington a anuntat, marti, asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare totala de 1,2 miliarde de dolari, in continuarea eforturilor pentru a ajuta armata ucraineana sa respinga invazia militara rusa.Noul plan de asistenta are rolul de a reafirma "sustinerea constanta…

- Administratia de la Washington a anuntat, miercuri seara, asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare de 300 de milioane de dolari, informeaza postul de televiziune CNN,citat de Mediafax.Karine Jean-Pierre, purtatoarea de cuvant a Presedintiei SUA, a anuntat, porivit agentiei Reuters,…

- Este a 421-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. SUA a anunțat miercuri ca pregatește un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina. Pachetul va include muniție pentru Himars și rachete de artilerie.