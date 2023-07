Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina anunța eliberarea unor sate din regiunea Donețk in cadrul contra-ofensivei care a inceput in sud-estul țarii. Intre timp, Rusia și Ucraina au facut un nou schimb de prizonieri și aproape 200 de militari din ambele tabere s-au intors acasa.

- Forțele ucrainene de la Kiev au declarat vineri ca au doborat 36 de rachete și drone rusești in capitala și in jurul acesteia in cursul nopții, iar doua persoane au fost ranite de resturile cazute, inainte ca autoritațile sa ridice alertele de raid aerian in cea mai mare parte a țarii.Rusia a lansat…

- Rusia a declanșat in cursul nopții de sambata spre duminica un atac aerian de amploare in doua valuri asupra Kievului, care a ucis cel puțin o persoana, au declarat oficialii, citați de Reuters, timp ce capitala ucraineana se pregatește sa sarbatoreasca ziua orașului. Sistemele de aparare aeriana au…

- Rusia a efectuat joi dimineața noi atacuri aeriene asupra Kievului si mai multor regiuni din Ucraina. Aceste atacuri survin intr-un moment in care un emisar chinez se afla in capitala Ucrainei pentru a incerca sa obtina o „reglementare politica” a razboiului.

- Alerte antiaeriene au fost declarate pe intreg teritoriul Ucrainei joi dimineața, iar armata a avertizat in legatura cu posibile lovituri cu rachete rusești intr-un arc larg care se intinde de la Kiev pana in regiunile centrale și in sud, potrivit Reuters. La o ora dupa ce au fost emise avertizarile,…

- Alerte antiaeriene au fost declarate pe intreg teritoriul Ucrainei joi dimineața, iar armata a avertizat in legatura cu posibile lovituri cu rachete rusești intr-un arc larg care se intinde de la Kiev pana in regiunile centrale și in sud, potrivit Reuters. La o ora dupa ce au fost emise avertizarile,…

- Cel puțin cinci persoane au fost ranite din cauza loviturilor rusești asupra Kievului, iar mai multe cladiri au fost distruse, au declarat oficialii orașului luni dimineața, in timp ce Moscova a lansat un alt atac de amploare asupra Ucrainei. Totodata, o racheta ruseasca a lovit și un depozit de alimente…

- Apararea antiaeriana ucraineana anunța ca in noaptea de duminica spre luni a distrus 15 rachete lansate de ruși care se indreptau catre zona Kiev. In estul Ucrainei, mai multe rachete au lovit cladiri rezidențiale, ranind zeci de persoane. 18 rachete care vizau ținte din intreaga țara, inclusiv din…