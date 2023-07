Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a convocat vineri Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a discuta despre masurile destinate sa contracareze sanctiunile impuse impotriva tarii pentru campania sa militara in Ucraina, relateaza EFE. CITESTE SI Primarul din Voluntari acuza 'un spectacol foarte bine…

- Președintele rus Vladimir Putin nu are nicio indoiala cu privire la victoria Rusiei in Ucraina. El a declarat acest lucru marți, 4 iulie, la o intalnire cu absolvenții Școlii Postuniversitare de Administrație Publica (GSPA) a Academiei Prezidențiale Ruse de Economie Naționala și Administrație Publica."Nu…

- Razboi in Ucraina, ziua 496. Președintele rus, Vladimir Putin ar putea sa ordone aruncarea in aer a centralei nucleare Zaporojie pentru a-și consolida poziția șubreda, scrie cotidianul britanic Times, intr-un editorial.

- Presedintele lituanian Gitanas Nauseda a cerut duminica, 25 iunie, NATO sa "consolideze" flancul estic al Aliantei daca Belarusul va deveni noua gazda a liderului gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, scrie Agerpres preluand AFP.Liderul tarii baltice, invecinata cu Rusia si Belarus si…

- Razboi in Ucraina, ziua 480. Președintele rus vorbește de dialog și pace, dupa reuniunea de la Sankt Petersburg in care a injurat public Alianța Nord-Atlantica și in care s-a laudat ca Rusia are mai multe arme nucleare decat statele NATO.

- Presedintele rus Vladimir Putin il elogiaza joi, intr-un mesaj, pe "dragul (sau) prieten", omologul sau chinez Xi Jinping, cu ocazia implinirii varstei de 70 ani, si ii ureaza o consolidare a relatiilor lor, in plin Razboi rus in Ucraina, relateaza AFP. "Va urez sincer, draga prietene, sanatate, fericire,…

- Razboi in Ucraina, ziua 437. Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a lua decizii referitoare la evenimentele de pe 9 mai, in timp ce un corespondent FT a anuntat ca rusii au atacat Bahmut cu arme incendiare.