Nava militara rusa Moskva, avariata semnificativ in cursul conflictului cu Ucraina, s-a scufundat joi seara in Marea Neagra, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de cotidianul Le Figaro. „In cursul manevrelor de remorcare spre portul de destinatie, crucisatorul Moskva si-a pierdut stabilitatea din cauza daunelor suferite in urma incendiului izbucnit dupa o explozie a munitiei. […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 51. Crucișatorul Moskva s-a scufundat in Marea Neagra a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .