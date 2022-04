Stiri pe aceeasi tema

- Nava militara rusa Moskva, avariata semnificativ in cursul conflictului cu Ucraina, s-a scufundat joi seara in Marea Neagra, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de cotidianul Le Figaro. „In cursul manevrelor de remorcare spre portul de destinatie, crucisatorul Moskva si-a pierdut stabilitatea din…

- UPDATE 1 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca tara sa nu are armele necesare pentru a elibera orasul port asediat Mariupol, care este aproape de a fi cucerit de fortele ruse, relateaza DPA. „Daca am primi avioane si suficiente vehicule blindate grele, artileria necesara, am putea sa o…

- Zece milioane de persoane si au parasit locuintele in Ucraina din cauza razboiului purtat de Rusia, potrivit unor declaratii ale Inaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Filippo Grandi. "Razboiul din Ucraina este atat de devastator, incat 10 milioane de persoane au fugit, fie stramutate…

- Numarul persoanelor care au parasit Ucraina de la inceperea invaziei militare ruse a depasit 2,5 milioane, a anuntat vineri Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), informeaza DPA. Potrivit datelor ONU, peste 1,5 milioane de oameni au plecat din Ucraina spre Polonia, aproximativ 225.000 spre…

- Numarul refugiatilor care au parasit Ucraina dupa invazia armatei ruse pe 24 februarie a depasit marti pragul de 2 milioane de persoane, potrivit site-ului Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), informeaza AFP.Acest numar a ajuns la 2.011.

- UPDATE 4 Primarul din Irpin, suburbie din Kiev, spune ca a fost amenințat sa predea orașul: „Sunt surprins ca acești monștri inca nu au ințeles – Irpin nu se preda, Irpin nu poate fi cumparat, Irpin lupta!”. Oleksandr Markushyn, primarul din Irpin, spune ca a respins cererea forțelor ruse de a preda…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…

