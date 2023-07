Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters. „Nu au fost avariate obiective, nici in oraș, nici in zona de apa”, a declarat Mihail…

- Stanislav Rujitski, in varsta de 42 de ani, a fost impușcat luni dimineața in orașul Krasnodar, din sudul Rusiei, dupa ce a ieșit la alergat. Adresa, poza și detaliile sale personale au aparut pe site-ul ucrainean Mirotvorets (Pacificatorul), o vasta baza de date neoficiala cu persoane considerate a…

- Comandantul Flotei ruse a Marii Negre, viceamiralul Viktor Sokolov, a anuntat ca a sporit masurile pentru protectia navelor si a bazei lor de la Sevastopol impotriva atacurilor cu drone, relateaza agentia TASS. „Din cauza amenintarii atacurilor in care sunt folosite complexe robotice de suprafata si…

- Fortele militare ucrainene au atacat, in cursul noptii, locuinte si infrastructura civila in regiunea rusa Belgorod, acuza autoritatile regionale, citate de cotidianul Le Monde. Atacurile ucrainene au vizat localitatea rusa Spodariusino, situata la doi kilometri de frontiera Rusiei cu Ucraina. Un gazoduct…

- Mai multe explozii au avut loc duminica dimineata devreme in mai multe parti ale peninsulei Crimeea, au anuntat mass-media ruse si ucrainene, relateaza Reuters. Baza, un canal Telegram legat de fortele de ordine ruse, a relatat ca Ucraina a lansat mai multe drone spre peninsula, adaugand ca apararea…

- Un incendiu masiv a izbucnit la un depozit de petrol din Crimeea dupa ce a fost lovit de doua drone ucrainene, a anunțat sambata un oficial desemnat de Rusia in aceasta zona, cel mai recent dintr-o serie de atacuri in peninsula anexata, in timp ce Rusia se pregatește pentru o contraofensiva ucraineana…