- Dupa o saptamana de lupte grele, adevaratul test al contraofensivei ucrainene de eliberare a teritoriilor ocupate de Rusia inca nu a inceput, scriu agențiile internaționale de presa Reuters, AFP și EFE, notand ca șeful NATO, Jens Stoltenberg, a pledat miercuri, 14 iunie, pentru intensificarea ajutorului…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a lansat o noua declarație halucinanta la adresa Ucrainei, chiar in momentul in care trupele Kievului iși desfașoara mult-așteptata contraofensiva. Vladimir Putin a declarat, marți, ca Rusia demilitarizeaza „treptat” și „metodic” Ucraina, in timp ce Kievul iși continua…

- Atat Moscova, cat și Kievul au raportat vineri lupte grele in Ucraina, iar bloggerii au descris primele apariții de blindate germane și americane, semnaland ca a inceput contraatacul mult anticipat al Ucrainei. Casa Alba a declarat vineri ca Rusia pare sa iși aprofundeze cooperarea in domeniul apararii…

- Moscova a susținut marți, 6 iunie, ca a respins, dupa trei zile de lupte, contraofensiva mult-așteptata a Kievului in estul Ucrainei, potrivit presei ruse de stat, scrie The Moscow Times."Timp de trei zile, regimul ucrainean a lansat o ofensiva indelung promisa in diferite puncte de-a lungul liniei…

- Zece dintre cele mai avansate avioane de vanatoare ale Rusiei zburau deasupra graniței din nord-estul Ucrainei in noaptea de 24 martie. Erau pregatite sa lanseze o arma nemaivazuta in acest razboi. Cele 11 așa numite bombe „cu planare” (glide bombs) aruncate de armata rusa asupra Ucrainei au confirmat…

- Rusia si-a continuat duminica atacurile cu rachete asupra Ucrainei inainte de mult asteptata contraofensiva a Kievului, vizand un obiectiv industrial din regiunea Mikolaiv (sud), au anuntat autoritatile ucrainene, citate de Reuters. CITESTE SI Situație controversata - Polițiștii romani au apelat…

- Ucraina si-ar putea lansa contraofensiva la 9 mai, cand Rusia celebreaza Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste, a avertizat marti Andrei Marociko, un reprezentant al autoritatilor instalate de Moscova in autoproclamata Republica Populara Lugansk (LNR) din estul Ucrainei, anexata, impreuna cu alte…

- Declaratiile facute in Occident despre o posibila incepere a negocierilor intre Rusia si Ucraina abia dupa contraofensiva Kievului sunt un fel de "schizofrenie", a afirmat marți, 25 aprilie, șeful diplomației ruse, in urma vizitei efectuate la New York in cadrul presedintiei pe care Moscova o deține…