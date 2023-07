Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal de Securitate rus, succesorul KGB-ului sovietic, a primit misiunea de a-l asasina pe Evgheni Prigojin, liderul mercenarilor Wagner care a declanșat, saptamana trecuta, o rebeliune armata pe care a oprit-o dupa doar cateva ore.

- Oficiali din mai multe țari ale NATO au luat legatura cu guvernul de la Kiev pentru a le cere liderilor ucraineni sa nu ordone atacuri pe teritoriul Rusiei in timpul rebeliunii militare declanșate de Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner, transmite CNN , citand o sursa familiara du discuțiile.…

- Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin , a spus ca el si cei 25.000 de oameni ai sai sunt gata sa moara pentru “patrie” si ” sa elibereze poporul rus” de ierarhia militara impotriva careia a intrat in rebeliune, transmite sambata AFP, citat de Agerpres. “Suntem cu totii gata sa murim,…

- Razboi in Ucraina. Seful gruparii paramilitare ruse “Wagner” il acuza pe Serghei Șoigu de faptul ca a ucis “un numar foarte mare” de membri Wagner dupa ce armata rusa a bombardat tabere militare din spatele frontului. Evgheni Prigojin promite ca va raspunde atacului. Armata rusa a negat informațiile…

- Șeful companiei militare private Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat miercuri ca le-a solicitat procurorilor sa investigheze daca ofiterii de rang inalt ai armatei ruse au comis crime in timpul sau inaintea razboiului din Ucraina.

- Intre decembrie 2022 si mai 2023, trupele rusesti au reusit sa captureze doar cateva sute de kilometri patrati de teritoriu in Ucraina, iar Moscova a platit un pret enorm, in morti si raniti, pentru aceste castiguri limitate. SUA estimeaza ca, in aceasta perioada, fortele lui Putin au suferit peste…

- Fondatorul gruparii de mercenari Wagner a Rusiei, Evgheni Prigojin, a minimalizat duminica rolul armatei regulate ruse in capturarea orasului Bahmut din estul Ucrainei, pe care Moscova a pretins ca l-a cucerit cu o zi inainte.Intr-un mesaj vocal publicat de serviciul sau de presa pe Telegram, Evgheni…

- Armata din Rusia copiaza manualul mercenarilor Wagner. Adica, printre alte cate or stipula regulamentele mercenarilor, armata rusa recruteaza deținuți din inchisori pentru a-i trimite in linia intai de pe frontul din Ucraina. Ce se intampla acum in razboi. Vladimir Putin il copiaza pe Evgheni Prigojin,…