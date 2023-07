Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca a vorbit cu premierul britanic Rishi Sunak despre nevoia Ucrainei de arme cu raza de acțiune mai lunga, potrivit CNN. Zelenski a declarat ca, in timpul unei convorbiri telefonice cu Sunak, „am discutat despre cursul ostilitaților, nevoile de aparare…

- UPDATE 06:00 Zelenski face o mentiune misterioasa despre seful serviciului de spionaj al armatei, Kirilo Budanov, despre care Moscova sustine ca a fost ranit gravPresedintele Volodimir Zelenski a dezvaluit, vineri seara, in alocutiunea rostita catre compatrioti, ca a avut o sedinta a unui cabinet de…

- Razboi in Ucraina, ziua 475. Contraofensiva Ucrainei ar putea dura cateva luni, a afirmat luni seara presedintele Frantei, Emmanuel Macron, exprimand speranta ca succesul operatiunilor ucrainene va aduce negocieri pentru oprirea conflictului militar izbuc

- UPDATE Volodimir Zelenski afirma ca „s-au luat decizii” cu privire la momentul in care trupele ucrainene vor inainta, intr-un alt indiciu ca Kievul este pregatit sa lanseze contraofensiva mult așteptata, potrivit Sky News. In discursul sau nocturn, președintele ucrainean a declarat ca s-a intalnit cu…

- Daca Statele Unite nu reușesc sa sprijine in mod adecvat Ucraina in razboiul cu Rusia, ar putea trimite un semnal Chinei ca poate ocupa Taiwanul, a declarat senatorul american Lindsey Graham in timpul unei vizite la Kiev.In urma intalnirii sale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, politicianul…

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.

- Este a 448-a zi de razboi la scara larga din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis cetațenilor ucraineni, marți seara, ca cele 18 rachete lansate de ruși asupra Ucrainei au fost doborate de apararea antiaeriana.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la rabdare, precizand, intr-un interviu pentru mai multe publicații straine, printre care și BBC, ca țara sa are nevoie de puțin mai mult timp pentru a lansa contraofensiva așteptata in aceasta primavara. „Am pierde o mulțime de oameni” in cazul…