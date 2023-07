Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 505. Joe Biden și Volodimir Zelenski au discutat despre aranjamentele bilaterale de securitate pentru Ucraina. Potrivit unui general american, Kievul ar putea primi de la SUA rachete cu raza lunga de acțiune ATACM.

- Contraofensiva ucraineana caștiga teren pas cu pas. Forțele Kievului au eliberat saptamana trecuta aproape 30 kmp in sud. In est avansul inregistrat este mai mic, fiind eliberați 9 kmp. Volodimir Zelenski a declarat luni ca forțele ucrainene fac progrese in contraofensiva de recucerire a teritoriilor…

- Moscova a fost vizata la primele ore ale diminetii de un atac cu drone, care a provocat pagube unor cladiri. Nu s-au inregistrat victime, dar mai mulți oameni au fost evacuați din locuințele lor. Pe de alta parte, Volodimir Zelenski a anunțat ca a avut o ședința cu comandanții Armatei și a fost stabilita…

- Daca Statele Unite nu reușesc sa sprijine in mod adecvat Ucraina in razboiul cu Rusia, ar putea trimite un semnal Chinei ca poate ocupa Taiwanul, a declarat senatorul american Lindsey Graham in timpul unei vizite la Kiev.In urma intalnirii sale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, politicianul…

- Joe Biden a subliniat la finalul summit-ului G7 ca aliații sunt hotarați sa sprijine Ucraina și ca nu vor ceda in fața lui Putin. Liderii G7 au exprimat angajamentul lor ferm fața de poporul ucrainean. In același timp, Volodimir Zelenski a menționat ca i s-au promis arme de inalta calitate, care vor…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la rabdare, precizand, intr-un interviu pentru mai multe publicații straine, printre care și BBC, ca țara sa are nevoie de puțin mai mult timp pentru a lansa contraofensiva așteptata in aceasta primavara. „Am pierde o mulțime de oameni” in cazul…

- Razboi in Ucraina, ziua 435. Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a cerut miercuri "eliminarea" presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, in represalii la un presupus atac cu drone asupra Kremlinului, atribuit de Moscova Kievului, care, la randul sau,

- Moscova susține ca Ucraina ar fi incercat sa atace Kremlinul noaptea trecuta cu doua drone doar ca atacul a fost respins cu succes, conform unui comunicat al serviciului de presa al președitelui Federației Ruse, scrie agenția ruseasca Tass.