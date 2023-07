Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 504. Liderii NATO, incepand cu Secretarul General Jens Stoltenberg, transmit Ucrainei ca nu este posibila invitarea acestei țari in alianța militara, cat timp țara este in razboi cu Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 504. Liderii NATO, incepand cu Secretarul General Jens Stoltenberg, transmit Ucrainei ca nu este posibila invitarea acestei țari in alianța militara, cat timp țara este in razboi cu Rusia.

- Un “atac cu rachete” a ranit patru persoane si a avariat “infrastructuri critice” la Liov, in vestul Ucrainei, au anuntat joi dimineata autoritatile locale, informeaza AFP. “In acest moment stim ca exista patru persoane ranite in urma atacului cu rachete (…) O persoana in stare grava a fost evacuata…

- Razboi in Ucraina, ziua 458. Rusia planuiește o provocare la centrala nucleara de la Zaporojie, unde urmeaza sa simuleze un atac asupra facilitaților și sa dea vina pe Forțele Armate ale Ucrainei.

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a recunoscut miercuri ca membrii Aliantei sunt divizati in privința aderarii Ucrainei și a spus ca acest subiect va figura pe agenda viitorului summit al organizatiei, care va avea loc in iulie, la Vilnius. Șeful NATO a exclus o aderare atat timp cat Ucraina…

- Nici macar o singura cladire nu este intacta intr-un reportaj realizat de presa rusa „Izvestia”, aparent din orașul Bakhmut din estul Ucrainei – scena unora dintre cele mai aprige batalii din conflictul ucrainean. Intr-un scurt reportaj publicat marți (23 mai), publicația rusa „Izvestia” a insoțit cațiva…

- Șeful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, anunta ca oamenii sai, care lupta la Bahmut, in estul Ucrainei, nu au munitie si avertizeaza ca o contraofensiva ucraineana ar putea reprezenta ”o tragedie” pentru Rusia.

- Ministrul adjunct al apararii ucrainean Hanna Malyar a declarat pe 26 aprilie ca Rusia incearca sa schimbe componența etnica a Ucrainei prin desfașurarea activa a unei reinstalari pe scara larga a oamenilor, in principal din regiunile mai sarace și indepartate ale Rusiei, in Ucraina.