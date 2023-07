Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul britanic al apararii Ben Wallace a afirmat miercuri ca a avertizat Ucraina ca aliatii sai internationali "nu sunt Amazon" si ca Kievul trebuie sa se arate recunoscator pentru donatiile de arme pentru a-i convinge pe politicienii occidentali sa dea mai mult,

- Ministrul apararii german Boris Pistorius a declarat ca intelege frustrarea presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, fata de procesul lent de aderare la NATO, dar a insistat ca trebuie indeplinite anumite cerinte inainte ca o tara sa adere la Alianta Nord-Atlantica, potrivit DPA, scrie Agerpres."Ii…

- Liderii din NATO nu ii vor lansa Ucrainei invitatia de a adera la Alianta Nord-Atlantica la summitul de la Vilnius de la mijlocul lunii iulie, a declarat luni secretarul general Jens Stoltenberg, potrivit Reuters. „La summitul de la Vilnius si in cadrul pregatirilor pentru summit, nu discutam despre…

- Subminarea structurilor hidrocentralei Kahovka, care a dus la inundarea unor suprafețe mari, a fost efectuata de regimul de la Kiev, acuza marți ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu. De cealalta parte, Ucraina acuza Rusia ca se afla in spatele acestui incident."In aceasta seara, regimul de la…

- Razboi in Ucraina, ziua 461. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența al Ucrainei a publicat luni o inregistrare video cu urmarile imediate a ceea ce spune ca a fost un atac aerian rusesc asupra unei stații de benzina din Toretsk, un oraș din apropier

- Ministerul rus al Apararii a anunțat sambata, 13 mai, ca avioanele ucrainene au lovit doua situri industriale din orasul Luhansk din estul Ucrainei, controlat de trupele ruse, cu rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow furnizate de Marea Britanie, informeaza agenția de presa Reuters,…

- Suntem in ziua 432 a razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Ucraina a anunțat duminica ca trupele sale dețin controlul asupra unor parți ale orașului Bahmut, scena unui atac prelungit rusesc, in timp ce șeful grupului de mercenari Wagner a declarat ca oamenii sai inregistreaza progrese. viceministrul…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a respins o decizie rapida privind aderarea Ucrainei la NATO, alianta occidentala care sprijina Ucraina in razboiului cu Rusia, statele membre furnizandu-i arme, informeaza Reuters, citata de Agerpres.