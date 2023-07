Stiri pe aceeasi tema

- “Cu ocazia aniversarii a 247 de ani de la independența obținuta pe 4 iulie 1776, Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” transmite poporului american cele mai calduroase felicitari.Istoria relatiilor diplomatice romano-americane, precum si prietenia care leaga cele doua popoare au creat…

- ”Este necesar sa ne asiguram ca capitalurile intreprinderilor europene, cunostintele lor, expertiza lor si cercetarile lor nu sunt folosite abuziv de catre anumite tari in aplicatii militare”, a indemnat presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen. ”Vom lucra, asadar, la cel mai bun mod de…

- Razboi in Ucraina, ziua 434. Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului. Separat, un incendiu major a izbucnit in aceasta dimineața la un depozit de combustibil, in apropierea podului Kerci.

- Razboi in Ucraina, ziua 425. Forțele ucrainene ar fi stabilit cu succes poziții de-a lungul malului estic al raului Nipru in ultimele zile, un semn ca forțele ruse iși pierd pozițiile defensive in sud.

- Eurodeputatul Dragoș Benea considera necesara suspendarea temporara a importurilor din Ucraina și cere Comisiei Europene sa ia masuri concrete. Social-democratul a pledat, intr-o intervenție la emisiunea „Proiect de țara”, realizata la Prima News de Costi Mocanu și Sebastian Zachmann, pentru „o soluție…

- „In scrisoarea pe care am trimis-o zilele trecute președintei Ursula von der Leyen, am cerut masuri pentru protejarea fermierilor afectați de exporturile de cereale ucrainene. Prin raspunsul trimis, Comisia Europeana susține fermierii romani și industria alimentara, așa cum o facem și noi, de la nivelul…

- In ziua de Paște, bombardamentele rusești asupra Ucrainei au continuat, in timp ce președintele Volodimir Zelenski a solicitat garanții de securitate inaintea summit-ului NATO din iulie, care va avea loc in Lituania. Intr-un mesaj emoționant de Paște, Zelenski a transmis ganduri bune pentru țara sa.…

- Razboi in Ucraina, ziua 415. Flota rusa din Marea Baltica a efectuat joi manevre cu rachete de croaziera Iskander in enclava Kaliningrad, care se invecineaza cu doua tari NATO, Polonia si Lituania.