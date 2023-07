Stiri pe aceeasi tema

- Decizia va fi aprobata de șefii de stat și de guvern NATO la Summit-ul de la Vilnius, Lituania, a anunțat Alianța, relateaza Reuters, citata de HotNews.ro.„Sunt onorat de decizia Aliaților NATO de a-mi prelungi mandatul ca secretar general. Legatura transatlantica dintre Europa și America de Nord ne-a…

- Rusia a acuzat marti Ucraina ca a lansat un atac cu drone asupra Moscovei si a regiunii mai ample din jurul capitalei ruse, atac care a perturbat zborurile la unul dintre principalele aeroporturi din capitala, transmite Reuters, citat de Agerpres.ro. Cel putin trei drone au fost interceptate in spatiul…

- ONU a propus Kievului, Moscovei si Ankarei sa inceapa lucrarile pregatitoare pentru tranzitul amoniacului rusesc prin Ucraina, incercand sa salveze astfel acordul ce permite exporturi sigure de cereale ucrainene pe Marea Neagra, a declarat miercuri pentru Reuters o sursa apropiata discutiilor. Pe masura…

- Ucraina a fost atacata cu 54 de drone iraniene, in același timp, in noaptea de sambata spre duminica. 36 dintre acestea au fost doborate, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Luni dimineața, rușii au lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului, relateaza CNN. In mesajul de duminica…

- Cel putin o persoana a murit in Kiev, in urma bombardamentelor puternice rusesti din ultimele ore. Autoritatile ucrainene sustin ca Rusia a lansat cel mai agresiv atac asupra Kievului, de la inceputul razboiului.

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Președintele Franței confirma ca țara sa iși menține disponibilitatea de a furniza muniție Ucrainei și de a-i instrui pe piloții Kievului. Macron s-a aratat reticent cu privire la posibilitatea livrarii de avioane militare și

- Suntem in ziua 435 a razboiului pe scara larga inceput de vladimir Putin in Ucraina. Casa Alba a spus miercuri ca este prea devreme pentru a spune daca acuzatiile Kremlinului potrivit carora Ucraina ar fi incercat sa-l asasineze cu drone pe Vladimir Putin reprezinta o operatiune sub steag fals, in timp…

- Autoritatile ruse de ocupatie din Crimeea au afirmat luni ca au respins un atac ucrainean cu drone navale de suprafata asupra portului Sevastopol din teritoriul ocupat de Rusia in 2014, transmite AFP. Guvernatorul rus al Sevastopolului, Mihail Razvoiaev, a scris pe Twitter ca operatiunea a inceput noaptea,…