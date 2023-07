Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Statului Major al Apararii din Regatul Unit, amiralul Sir Antony David Radakin a declarat pe 4 iulie ca Rusia poate produce doar un milion de obuze de artilerie pe an, dupa ce a tras 10 milioane de obuze in Ucraina doar in 2022.

- Luptele violente continua in Estul Ucrainei. Trupele ucrainene fac incercari pe tot frontul sa strapunga liniile de aparare ale armatei ruse dispuse pe trei linii de aparare.De parte lor Ministerul Apararii de la Moscova anunța ca resping cu succes incercarile de spargere a frontului și contraataca…

- Trupele ucrainene s-au regrupat și au reluat operațiunile ofensive desfașurate pe trei axe principale, in sudul și sud-estul Ucrainei, se arata intr-un raport al situației frontului din Ucraina, publicat duminica dimineața de ministerul britanic al Apararii. O explozie a fost auzita duminica dimineața…

- Progresele armatei ucrainene in contraofensiva lansata pentru eliberarea teritoriilor ocupate de trupele ruse sunt „mai lente decat s-ar fi dorit”, a afirmat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu publicat miercuri de BBC, citat de Reuters. „Unii cred ca acesta este un film de la…

- In ultimele doua zile, au avut loc operațiuni ucrainene „importante” in mai multe sectoare din estul și sudul Ucrainei, susține ministerul britanic al Apararii in evaluarea de sambata. Serviciile militare secrete britanice susțin ca forțele ucrainene „au facut probabil progrese bune” și „au patruns…

- Forțele ucrainene controleaza in continuare marginea de sud-vest a orașului Bakhmut, iar luptele din oraș au scazut, a declarat marți ministrul adjunct ucrainean al apararii, Hanna Maliar, citata de Reuters. Ministrul adjunct al apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a declarat, marți, ca forțele ucrainene…

- Trupele ucrainene au stabilit pozitii pe malul estic al raului Nipru in sudul regiunii Herson. Regiunea este partial controlata de Rusia, iar traversarea raului ar putea fi semnificativa in viitoarele ofensive. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de…

- Mai multe case și blocuri de locuințe au fost lovite, vineri, 14 aprilie, intr-un val de atacuri cu rachete ale rușilor asupra orașului Sloviansk, aflat in regiunea Donbas. In urma bombardamentelor, autoritațile ucrainene au confirmat decesul a opt civili, intre care și un copil de doi ani, și cel puțin…