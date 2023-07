Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, s-a intors in țara dupa vizita in Turcia cu cinci comandanți ai fostei garnizoane de la uzina Azovstal din Mariupol, care au fost nevoiți sa traiasca in Turcia, in conformitate cu termenii unui schimb de prizonieri cu Rusia, convenit in 2022, transmite Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca „slabiciunea Rusiei este evidenta”, apreciind ca Ucraina protejeaza restul Europei, relateaza AFP si Reuters. In prima sa reactie la evenimentele din Rusia, Zelenski a spus ca acela care „alege drumul raului se autodistruge”, facand referire…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, 16 iunie, ca orice fel de negocieri de pace cu Moscova sunt posibile doar dupa retragerea completa a trupelor ruse din teritoriile ocupate, informeaza CNN."Astazi, am spus in mod clar și repetat in cadrul intalnirii noastre ca a permite orice…

- Ucrainenii au respins marti dimineata un atac masiv al rusilor, inclusiv sase rachete hipersonice, datorita sistemului sau de aparare aeriana recent imbunatatit, scrie Politico. Flashes and explosions were seen over the skyline in Kyiv in what a Ukrainian official described as an ‘exceptional’ air…

- Premierul ucrainean Denis Smihal a declarat joi ca l-a invitat pe papa Francisc sa viziteze Ucraina, in timpul unei audiente private de o jumatate de ora la Vatican in care i-a cerut ajutorul in repatrierea miilor de copii dusi in Rusia sau in teritoriile ocupate de Rusia dupa invazia pe scara larga…

- Președintele rus Vladimir Putin a vizitat cartierele generale militare din regiunile ucrainene Herson și Lugansk, care sunt parțial deținute de Rusia, a anunțat marți Kremlinul, citat de Reuters. Putin a participat la o reuniune a comandamentului militar din regiunea Herson, unde a primit rapoarte din…